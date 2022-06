Huitfeldt håper å hindre stans av nødhjelp til Syria

Onsdag besøkte Huitfeldt en grenseovergang mellom Tyrkia og den syriske Idlib-provinsen. Her kjører hver måned 800 lastebiler med humanitær hjelp inn i Syria.

– Fire millioner mennesker på den andre siden av grensen er helt avhengige av hjelpen, sa utenriksministeren på telefon til NTB.

Sammen med Huitfeldt på den tyrkiske siden av grensen var Irlands utenriksminister Simon Coveney. I FNs sikkerhetsråd har Norge og Irland ansvaret for behandlingen av saker som angår den humanitære situasjonen i Syria.

– Skal jobbe hardt

Leveransene av nødhjelp fra Tyrkia til Idlib er avhengig av et FN-mandat som utløper 10. juli. Russland, som er alliert med Syrias president Bashar al-Assad, har antydet at landet kan legge ned veto og hindre en forlengelse.

Begrunnelsen er at nødhjelpen heller kan fraktes fra syriske områder som kontrolleres av Assad. Russland hevder også at islamistiske opprørere i Idlib påvirker leveransene med dagens ordning.

Men internasjonale hjelpeorganisasjoner er lite lystne på å sende nødhjelp via Assad-kontrollerte områder. En lang rekke hjelpeorganisasjoner har bedt Sikkerhetsrådet forlenge FN-operasjonen.

– Vi skal jobbe veldig hardt sammen med Irland for å få mandatet forlenget, sier Huitfeldt.

Amerikanske myndigheter har forsøkt å diskutere nødhjelpsleveransene direkte med Russland. USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield har advart Russland mot å bruke leveransene som en forhandlingsbrikke i situasjonen i kjølvannet av den russiske invasjonen av Ukraina.

Planlegger offensiv

På Huitfeldts program i Tyrkia onsdag sto et møte med guvernøren i Hatay-provinsen, og deretter samtaler med Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu i hovedstaden Ankara.

Nylig varslet president Recep Tayyip Erdogan en ny tyrkisk militæroffensiv inn i Syria, ikke langt unna området der FN frakter inn nødhjelp. Målet er å bekjempe syrisk-kurdiske opprørere.

USA har uttrykt sterk bekymring for de tyrkiske planene, og Huitfeldt bekrefter at også Norge vil advare mot en ny offensiv. Erdogans varslede operasjon var et av temaene for møtet med Cavusoglu i Ankara.

På dagsordenen sto også Tyrkias motstand mot å la Sverige og Finland bli medlem av Nato. I forkant av møtet ønsket ikke Huitfeldt å si noe mer konkret om sitt budskap til sin tyrkiske kollega.