Greske nynazister for retten

En gresk domstol fastslo i 2020 at det sterkt fremmedfiendtlige og nynazistiske partiet Gyllent Daggry, som en gang av det tredje største i Hellas, var å anse som en kriminell organisasjon.

Over 50 medlemmer av partiet, blant dem grunnleggeren Nikos Michaloliakos og flere andre ledere, ble dømt til lange fengselsstraffer for en rekke forbrytelser. Et partimedlem ble funnet skyldig i drapet på den greske rapartisten Pavlos Fyssas og dømt til 13 års fengsel.

Gresk påtalemyndighet mente dommene var for milde og anket straffeutmålingen. Onsdag åpnet ankesaken i Aten. Utenfor rettslokalet sto flere hundre demonstranter. De bar bannere og plakater med tekster som «Ikke reduser straffene deres» og «Hold nazistene fengslet for alltid».

Den øvre strafferammen i saken er 15 års fengsel.

