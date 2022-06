– Natten mellom 11. og 12. juni sørget et oppdrag utført av den franske Barkhane-styrken for at Oumeya Ould Albakaye, en høytstående person i IS i Stor-Sahara, ble tatt til fange, sier en talsperson for det franske militæret til AFP.

Albakaye skal være en leder innen ekstremistgruppen IS' gren i Sahel-regionen.

