Fare for regjeringskrise i Bulgaria

Dersom regjeringen må gå av, kan det ende med det fjerde valget i Bulgaria på kort tid. I fjor ble det avholdt tre valg før en regjering kunne stables på beina.

Det er det konservative GERB-partiet til tidligere statsminister Bojko Borisov som stiller mistillitsforslag mot Kiril Petkovs regjering.

Regjeringen er allerede i krise etter at ett av de fire partiene i koalisjonen trakk seg ut i forrige uke.

I mistillitsforslaget blir regjeringen anklaget for å ha mislykkes i den økonomiske politikken. Det trenger 121 stemmer for å få flertall i nasjonalforsamlingen. Regjeringen kan så langt regne med støtte fra kun 114 folkevalgte.

Petkov ber de andre partiene ta ansvar for å sikre at landet ikke blir kastet ut i enda et valg, noe han mener vil være en katastrofal sløsing med tid.

Det er varslet demonstrasjoner i Sofia og andre byer.

