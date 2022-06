Russland bomber evakueringsrute i Sievjerodonetsk

Nå er det bare én bro igjen som kan fungere som en fluktrute for sivile.

– Hvis den broen kollapser etter nye bombeangrep, er byen virkelig stengt for omverdenen. Da er det ingen mulighet for å forlate Sievjerodonetsk i et kjøretøy, sier guvernør Serhij Hajdaj i Luhansk-regionen.

Sievjerodonetsk og Lysytsjansk har lenge vært de eneste to byene i Luhansk fylke som fortsatt er på ukrainske hender.

Deler av Sievjerodonetsk er lagt i ruiner, og det harde kampene fortsetter i, sier Serhij Hajdaj.

Russiske styrker har erobret det meste av byen, men ukrainske styrker har fortsatt kontroll over et industriområde og det kjemiske anlegget Azot, hvor hundrevis av sivile gjemmer seg.