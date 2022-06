Det er ventet at saken vil bli tatt på et toppmøte i EU 23.–24 juni.

– Jeg håper at om 20 år, når vi ser tilbake, vil vi kunne si at vi gjorde det rette, sa von der Leyen som i helgen er i Ukraina for å diskutere nettopp ukrainsk EU-medlemskap.

Utfordringen vil være å komme ut av EU-toppmøtet senere i juni med en samlet posisjon «som gjenspeiler omfanget av denne historiske avgjørelsen», ifølge EU-toppen.