Pro-russisk leder fastholder dødsdom over tre utenlandske soldater

– De kom til Ukraina for å drepe sivile for penger. Det er derfor jeg ikke ser noen forutsetninger for en mildere straff eller en endring av dommen, sa Denis Pusjilin. Han er leder for separatistene i Donetsk.

Det er de to britene Aiden Aslin og Shaun Pinner og marokkanske Brahim Saadum som er dømt til døden av en domstol i separatistkontrollerte Donetsk, lengst øst i Ukraina, som ikke er internasjonalt anerkjent.

Pusjilin anklagde også Storbritannias statsminister Boris Johnson for å ignorere soldatenes skjebne og sa at Johnson ikke hadde vært i kontakt med separatist-myndighetene.

Storbritannia har reagert på dødsdommene i kraftige ordelag.

– Statsministeren er forferdet over dommene, sa Johnsons talsperson fredag.

– Vi har gjentatte ganger sagt at krigsfanger ikke skal bli brukt i et politisk spill, het det i en uttalelse fra London dagen før.