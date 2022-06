To personer drept i India etter demonstrasjoner

– Politiet ble tvunget til å åpne ild for å spre demonstrantene. Det resulterte i at to personer døde, sa en politimann i den østlige byen Ranchi.

Han sa at demonstrantene ikke fulgte ordre om å flytte seg og at de kastet flakser og steiner på politiet da de forsøkte å oppløse folkemengden.

Indisk politi arresterte også mer enn 130 andre under demonstrasjonen som startet fredag.

Bakteppet for demonstrasjonen er uttalelsene fra to talspersoner for statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske parti BNP, blant annet om profeten Muhammed og hans mindreårige kone.

Om lag 20 land har hentet hjem sine ambassadører fra India og krever en offentlig beklagelse fra Modi og hans parti, og etter fredagsbønnen var det store demonstrasjoner i flere land.

Indias utenriksdepartement hevder uttalelsene fra de to talspersonene Nupur Sharma og Naveen Jindal ikke er representative for den indiske regjeringens syn.