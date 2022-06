BEKYMRET: Biolog Anne Sverdrup-Thygeson sier at vår ødeleggelse av naturen gjør at den på sikt kanskje ikke klarer å fortsette å produsere rent drikkevann, og at arter blir utryddet som kunne ha vært den neste kreftmedisinen. Derfor prøver hun å skape kjærlighet til naturen gjennom formidling. (Carina Johansen/NTB)