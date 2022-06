Avskoging i Brasil fortsetter i høyt tempo

Data fra satellittovervåking som ble offentliggjort fredag av Brasils romforskningsbyrå INPE, viser at 900 kvadratkilometer skog i den brasilianske delen av Amazonas ble brent eller hogd i mai.

Det var 35 prosent mindre enn mai i fjor, men likevel nest verst siden registreringen startet i 2015. Hittil har avskogingen økt med 12,7 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Avskogingen har økt i raskt tempo siden Jair Bolsonaro ble president i 2019. Han er nær alliert med landbrukslobbyen som presser på for økonomisk utnyttelse av Amazonas.

I et møte med USAs president Joe Biden denne uka klaget Bolsonaro over internasjonalt press mot Brasil for å bremse avskogingen. Han sa at Brasil har uante ressurser i Amazonas-området, men at det er mulig å utvikle landbruket uten å skade Amazonas.

Bolsonaro, som støttet Trumps påstander om valgfusk og ennå ikke hadde snakket med Biden før toppmøtet, var svært fornøyd med møtet med Biden, som han kalte et fantastisk møte.

Miljøorganisasjonen Verdens naturfond (WWF) frykter utviklingen i Brasil, og at det går imot alle advarsler fra klima- og miljøforskere.

– Disse avskogingsrekordene gjør det klart at en rettferdig og balansert fremtid med hensyn til miljø og klima blir mer fjernt for hver dag, og det tydeliggjør at dagens miljøpolitikk er ineffektiv, sa vitenskapsdirektør Mariana Napolitano i WWF