Finland vil styrke grensen mot Russland

I dag markeres den finske grensen stort sett kun med skilt og ingen fysiske hindre. Dette er nødvendig å få på plass, mener både regjeringen og opposisjonen, ifølge Reuters.

Forslaget kan imidlertid stanses fordi Sannfinnene mener det ikke går langt nok. De ønsker å midlertidig stanse muligheten til å søke asyl.

Regjeringen startet arbeidet med lovforslaget da Russland invaderte Ukraina i februar.

Lovendringen åpner for at Finland kan stenge deler av grensen for asylsøkere dersom det oppstår en lignende situasjon som på grensen fra Belarus til Polen og Litauen i fjor.

Flere tusen flyktninger og migranter forsøkte da å komme seg inn i EU gjennom Belarus. EU anklaget president Aleksandr Lukasjenko for å oppmuntre folk til å fly til Minsk for så å sende dem vestover, noe han nektet for.