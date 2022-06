Erdogan stiller til gjenvalg

68 år gamle Erdogan har sittet med makten i Tyrkia siden 2003, først som statsminister og så som president siden 2014. Han har til nå ikke villet si om han aktet å stille til gjenvalg.

– Lag meg si det her. Tayyip Erdogan er kandidaten til Folkets allianse, sa han under et partimøte i Izmir, med henvisning til alliansen mellom hans eget konservative AKP-parti og det høyreorienterte partiet MHP.

Tyrkias største opposisjonsparti CHP, som er nest størst i nasjonalforsamlingen, har ennå ikke utpekt sin kandidat til neste års presidentvalg.

Erdogan kom torsdag med en klar oppfordring til CHPs leder Kemal Kiliçdaroglu.

– Kunngjør kandidaten deres eller ditt eget kandidatur, sa han.

Erdogan avlivet torsdag også ryktene om nyvalg og sa at neste presidentvalg vil finne sted neste år som planlagt, nærmere bestemt 24. juni.