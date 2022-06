– Det er viktig at det amerikanske folk forstår hva som virkelig skjedde og innser at de samme kreftene som forårsaket 6. januar, fortsatt er i sving i dag, sa Biden under en tale i Los Angeles.

Lederen av granskningskomiteen som er oppnevnt av Representantenes hus, demokraten Bennie Thompson, slo torsdag fast at stormingen av kongressbygningen var «et kuppforsøk» for å hindre at Joe Biden ble utropt til valgets vinner.





