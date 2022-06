Rødt ber om mer penger til dem som blir urettmessig straffeforfulgt

Ifølge Aftenposten har Rødt-representanten har spurt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) hvor mye staten har spart på at standardsatsene ikke er blitt endret – sammenlignet med dersom satsene hadde blitt regulert årlig fram til i dag.

Justis- og beredskapsdepartementet har besvart spørsmålet. De totale utgiftene for det offentlige mellom 2004 og 2021 ville ha vært mellom om lag 147 og 318 millioner kroner høyere, ifølge departementet. Det første beløpet gjelder justering etter konsumprisindeksen, mens det siste gjelder justering etter grunnbeløpet i folketrygden.

Ifølge Aftenposten er den manglende justeringen av satsene noe blant andre ofrene i trygdeskandalen taper på. Flere av dem har krav på penger etter å ha sittet urettmessig i fengsel.

Justisministeren kan ikke love at satsene økes.

– Oppjustering av standardsatsene er et budsjettmessig spørsmål som må behandles i de ordinære budsjettrunder, skriver Emilie Enger Mehl.

Rødts Watne har skrevet et forslag om at Stortinget skal kreve at regjeringen justerer beløpet. Hun ber om at en ny forskrift senest skal begynne å gjelde fra nyttår.