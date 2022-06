Milliarder underslått fra statlige irakiske banker

Det opplyser landets anti-korrupsjonskommisjon, som har etterforsket saken i tre år. Ifølge kommisjonen har 926 milliarder irakiske dinarer forsvunnet som følge av «underslag, hvitvasking, forfalskning, manipulasjon og misbruk av stillinger» i Maysan-provinsen.

Svindelen fant sted ved en av filialene til landbruksbanken i provinsen, samt ved fire av filialene til Rasheed Bank i Maysan og Bagdad. Det er utstedt arrestordre på 41 personer som anklages for å ha medvirket til at milliardene forsvant.

Irak er gjennomsyret av korrupsjon på alle nivåer, og en rapport i 2021 anslo at utro tjenere har tappet landets statskasse for over 3.800 milliarder kroner siden USA invaderte landet og styrtet Saddam Hussein i 2003.

Irak ligger nå på 157. plass av de 180 landene på organisasjonen Transparency Internationals korrupsjonsindeks.

