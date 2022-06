Mehl: Regjeringen følger opp arbeidet mot vold i nære relasjoner

– Riksrevisjonens rapport er alvorlig og avdekker flere forbedringsområder både innenfor justissektoren, men også når det gjelder tverrsektorielt arbeid mot vold i nære relasjoner, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Riksrevisjonen peker på at svakheter i det helhetlige hjelpetilbudet kan innebære at voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger, sier Mehl. Hun viser til at rapporten også avdekker at politiet og barnevernet har styrket samarbeidet, men at det fremdeles gjenstår utfordringer.

– Regjeringen mener vold i nære relasjoner skal prioriteres høyere i hele straffesakskjeden. Jeg vil følge opp Riksrevisjonens rapport med politiet og påtalemyndigheten og relevante departementer, sier Mehl.