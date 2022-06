Biden åpnet Amerika-toppmøte

– Når demokratiet er truet verden rundt, la oss igjen komme sammen og fornye vår overbevisning om at demokratiet ikke bare er det definerende trekket, men den essensielle ingrediensen for de amerikanske landenes framtid, sa Biden.

Kommentaren blir av nyhetsbyrået AP tolket som et implisitt stikk til dem som boikottet møtet fordi autoritære statsledere i Cuba, Venezuela og Nicaragua ikke ble invitert.

Blant dem er Mexicos president Andrés Manuel López Obrador, og Brasils høyreorienterte president Jair Bolsonaro måtte overtales til å komme. Bolsonaro og Biden har ikke møttes før, men det er planlagt en samtale på sidelinjen i løpet av toppmøtet.

Obradors fravær er et problem, da Biden-administrasjonen ønsket at migrasjon langs USAs sørlige grense skulle være et hovedtema på toppmøtet.

Ellers vil også samtaler om klimaendringer og matsikkerhet stå på programmet.

USA er vertskap for møtet for første gang siden det første Amerika-toppmøtet i Miami i 1994, som fungerte som et storstilt initiativ for frihandel på kontinentet.