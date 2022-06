Verdensbanken godkjenner ytterligere Ukraina-bistand

Russlands invasjon av Ukraina 24. februar har skapt en humanitær krise og rasert landets økonomi. Infrastruktur er ødelagt, og korneksporten er stanset, i tillegg til at regjeringen sliter med å få betalt regningene.

Den nye støtten vil brukes til å betale lønn til regjerings- og sosialansatte, heter det i en uttalelse fra banken. Nesten 2 milliarder dollar er utbetalt til nå, rundt 19 milliarder kroner.

Verdensbanken gir «vedvarende støtte til Ukraina og landets folk i møte med den pågående krigen», sier bankens president David Malpass i en uttalelse.

Videre sier Malpass at det jobbes sammen med donorland for å mobilisere økonomisk støtte, slik at ukrainere kan gis tilgang til utdanning og helse- og sosialtjenester.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har imidlertid sagt at regjeringen trenger 7 milliarder dollar i bistand i måneden for å holde statsapparatet gående.