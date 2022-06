Venstre og KrF freder jordbruksoppgjøret

Det får NTB bekreftet etter at næringskomiteen avga sin innstilling i saken onsdag.

Stortinget tar ikke endelig stilling til avtalen før den kommer opp til votering i plenum onsdag neste uke. I komitéinnstillingen får den kun støtte fra regjeringspartiene Ap og Sp.

Tidligere har KrF, Venstre, MDG og Rødt alle signalisert overfor NTB at de kommer til å stemme for avtalen i salen, noe som ville ha gitt den bredt flertall. Nå har Rødt klatret opp på gjerdet, men Venstre og KrF bekrefter begge at de fortsatt vil sikre flertall for avtalen.

Sekundær støtte

Venstre kommer til å støtte avtalen sekundært i salen, sier næringspolitisk talsperson Alfred Bjørlo.

– Men vi er ikke med på innstillingen, og det er rett og slett fordi jeg er dypt uroet over at regjeringspartiene ikke på ett eneste punkt gir støtte til en vridning av norsk landbruk i en grønnere og mer bærekraftig retning, sier han.

Også KrF bekrefter onsdag at partiet vil støtte avtalen i salen.

Ap, Sp, Venstre og KrF har 87 mandater til sammen, noe som betyr at flertallet er sikret.

Rødts næringspolitiske talsperson Geir Jørgensen går derimot tilbake på signalene han ga tirsdag og vil ikke love støtte uten videre.

– Det blir ganske spennende fram til dette skal avgjøres i Stortinget, sier han.

Trygg på flertall

På grunn av priskrisen landet årets oppgjør på rekordhøye 10,9 milliarder kroner.

Saksordfører Willfred Nordlund (Sp) er trygg på at avtalen får flertall til slutt.

– Jeg opplever stor utålmodighet etter å styrke norsk matproduksjon blant alle partier, men det er stor variasjon i hvordan de ønsker å nå målene, sier han.