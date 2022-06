Ukrainsk toppolitiker med ny bønn om kandidatstatus i EU

– Det er veldig viktig for det ukrainske folket å få høre denne viktige beskjeden fra Europa, sa Ruslan Stefantsjuk i en tale til EU-parlamentet i Strasbourg onsdag formiddag.

Stefantsjuk, som er formann i den ukrainske nasjonalforsamlingen Verkhovna Rada, er for tiden på rundreise i Europa hvor han har særlig ett mål for øye:

– Jeg legger ikke skjul på det faktum at mitt mål med å reise gjennom Europa og snakke til europeiske nasjonalforsamlinger, er å overbevise alle om at Ukraina er verdig kandidatstatus i EU, sa den ukrainske toppolitikeren, som flere ganger fikk applaus fra salen.

Ukraina leverte sin medlemskapssøknad til EU kort tid etter at Russland invaderte landet i slutten av februar. I løpet av kort tid planlegger EU-kommisjonen å avgjøre hva som blir veien videre i medlemskapsprosessen.

Regjeringen i Ukraina håper lederne for de 27 EU-landene vil gi Ukraina status som kandidatland på EU-toppmøtet i Brussel 23. og 24. juni.

Stefantsjuk ba også EU om å fortsette å innføre sanksjoner mot Russland slik at president Vladimir Putin ikke har råd til å fortsette krigen mot Ukraina.

– Jeg forstår at det kan være en byrde for deres budsjetter. Men hvis vi ikke gjør dette, vil kostnadene ved et tap være mye større. Vi må gjøre alt vi kan vi for å stoppe krigen, også økonomisk, sa Stefantsjuk.