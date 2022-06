Måling: Høyeste EU-oppslutning på tolv år

Målingen er utført av Sentio for Nationen og Klassekampen.

Andelen som sier ja til EU, har økt fra 34,1 prosent ved den forrige målingen i november i fjor – og den har ikke vært høyere siden april 2010. Nei-andelen har falt fra 54,2 til 48,8 prosent, mens andelen som svarer «vet ikke» har økt fra 11,8 til 16 prosent.

– Det er veldig interessant at det nå er en klar utvikling ved at folk går fra å si nei til å bli usikre, sier Venstre-nestleder og EU-tilhenger Sveinung Rotevatn til Nationen.

– Flere sier også ja. Det er veldig gledelig sett fra mitt synspunkt, fortsetter han.

Støtten til EØS-avtalen har falt marginale 0,2 prosentpoeng, til 64,9 prosent.

– At det er mange som er for avtalen, står ikke i motsetning til at vi ser forbedringer for norsk arbeidsliv, norsk energipolitikk og for transportsektoren vår, sier Marit Arnstad, Senterpartiets parlamentariske leder.

Hun mener det er viktig å se på handlingsrom i EØS-avtalen og i tillegg å utrede alternativer til hvordan Norge forholder seg til avtalen i dag.

I målingen er et representativt utvalg på 1.001 personer er spurt mellom 24. og 30. mai.