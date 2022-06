FN-rapport med krass kritikk av israelsk okkupasjon

For å få en slutt på voldssyklusen er det helt avgjørende at Israel trekker seg ut av de okkuperte områdene i tråd med Sikkerhetsrådets resolusjoner, heter det i rapporten som er utarbeidet av en FN-opprettet granskingskommisjon.

Israel okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem i 1967 og har siden nektet å etterleve gjentatte krav om tilbaketrekning fra FNs sikkerhetsråd.

Ingen intensjoner

FN-granskerne har gått gjennom en lang rekke tidligere FN-rapporter og resolusjoner og har vurdert i hvilken grad konklusjonene og kravene i disse er etterlevd. De aller fleste kravene har vært rettet mot Israel, som i liten eller ingen grad har etterlevd dem, konstaterer FNs tidligere høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, som har ledet arbeidet med rapporten.

– Det er en indikator på konfliktens asymmetriske natur og realiteten ved at en stat okkuperer en annen, sier Pillay.

Pillay mener det «er klare beviser for at Israel ikke har noen intensjoner om å avslutte okkupasjonen» og konstaterer samtidig at det er «den vedvarende diskrimineringen av palestinere» som gjør at volden i området ikke tar slutt.

Påskudd

FN-rapporten kritiserer også palestinske myndigheter på Vestbredden for å bruke okkupasjonen som påskudd for egne brudd på menneskerettighetene, og for ikke å holde demokratiske valg i området.

Hamas, som styrer på Gazastripen, kritiseres også og viser ifølge rapporten liten respekt for menneskerettigheter og internasjonal humanitær lov.

Heksejakt

Israelske myndigheter nektet FN-granskerne adgang, hevder å være utsatt for «heksejakt» og kaller FN-rapporten ensidig og gjennomsyret av hat mot Israel.

– Rapporten ser bort fra årevis med morderisk terrorisme fra palestinske terrororganisasjoner mot israelske borgere, så vel som palestinernes langvarige trass og de ondskapsfulle og antisemittiske oppfordringene som kommer fra palestinske myndigheter og deres nettverk, heter det i en kommentar fra israelsk UD.

(©NTB)