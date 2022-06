Stort angrep mot nigeriansk kirke

Det melder nyhetsbyrået Reuters basert på lokale kilder og medier.

Væpnede menn skal ha skutt og kastet sprengstoff inn i kirken St Francis Xavier. Den ligger i landsbyen Owo i sørvest Nigeria.

Minst 50 mennesker er drept og flere titalls er skadet. Mange av de døde skal ha vært barn. Ifølge avisen BBC er kirkegjengere og presten blitt kidnappet. Dette er basert på øyenvitner.

Stor kriminalitet

Per nå har ingen har tatt ansvar for angrepet, men Nigeria står overfor tiltagende vold fra væpnede grupper.

Nyhetsbyrået NTB meldte 24. mai at jihadister hadde drept 30 menn i et hevnangrep etter at en jihadistleder ble drept i et luftangrep i delstaten Borno nordøst i Nigeria, ifølge to militærledere.

Jihadistgrupper har også angrepet en rekke kirker i det nordlige Nigeria, der flertallet av befolkningen er muslimer.

BBC opplyser at to katolske prester ble kidnappet i Katsina, president Muhammadu Buharis hjemstat nord i landet, for to uker siden. De er ikke løslatt.

Forrige uke skal også lederen av Metodistkirken i Nigeria ha blitt bortført sammen med to andre geistlige sørøst i landet. Metodistprelaten sa at han betalte 240.000 dollar for å bli frigjort sammen med sine ledsagere. Dette skriver BBC.

Ikke oppgitt et offisielt dødstall

Til tross for rapportert om kidnappinger og angrep over hele landet, har Ondo fram til nå vært relativt uberørt.

Myndighetene har ikke oppgitt et offisielt dødstall, men president Muhammadu Buhari har fordømt drapene, og Vatikanet sier at pave Frans ber for ofrene.

– Våre hjerter er tunge. Freden vår er blitt angrepet av folkefiender, skrev delstatens guvernør Rotimi Akeredolu på Twitter.

---

Nigeria

Vest-Afrikansk land med stor økonomi og befolkning.

De siste årene har landet vært preget av omfattende korrupsjon og konflikt mellom folkegruppene. Islamistgruppen Boko Haram terroriserer befolkningen i landet.

Det er rapportert om kidnappinger og angrep over hele landet, men Ondo har vært en av landets mer fredelige stater frem til de siste årene, da kidnappinger og angrep knyttet til gjeter-bondekonflikter økte.

Kilder: BBC, NTB, The Guardian.

---

Lokale kilder

Flere lokale kilder skal ha bekreftet dødstallet.

En lege ved et sykehus i Owo sier til nyhetsbyrået Reuters at det har blitt tatt inn minst 50 døde til to sykehus i landsbyen etter angrepet.

Videre sier legen, som ikke er navngitt fordi han ikke har tillatelse til å snakke med pressen, at det er behov for blod til de sårede.

Også Adelegbe Timileyin, som representerer området i Nigerias nasjonalforsamling, sier at minst 50 er drept, et tall også avisa Nigerian Tribune oppgir