70 år på tronen - se bilder fra feiringen

Feiringen er historisk. Ingen britisk monark har sittet lengre på tronen enn dronning Elizabeth.

Over hele landet pyntet folk hus og gater med rødt, hvite og blått i helgen. Det har også vært duket for konserter, parader og pikniker for å markere platinajubileet.

Se bilder fra feiringen her:

---

Platinajubileum

Feiring av Dronning Elizabeths 70 år som monark og statsoverhode.

Varte fra torsdag til søndag.

Britene får også to fridager for å feire dronningen.

Dronningen var nødt til å trekke seg fra flere arrangementer rundt 70-årsfeiringen av helsemessige årsaker.

---

Torsdag: Militærparade

Festlighetene startet på torsdag med den tradisjonsrike «Trooping the Colour», en militærparade som har markert den britiske monarkens fødselsdag i mer enn 250 år.

I dag består den både av hester, kanoner, moderne jagerfly, og over 1.200 soldater fra den britiske hæren.

LONDON: Militæroppvisningen med hester og musikere kombinerer pomp og prakt og har vært tradisjon i mer enn 200 år. I bilen er prins Charles og kona Camilla på The Mall i London, som er gaten som fører fram til Buckingham Palace. (Paul Ellis/AP)

Tusenvis av mennesker samlet seg utenfor Buckingham Palace for å se paraden, og få et glimt av den 96 år gamle platinajubilanten.

Britain Platinum Jubilee MILITÆRPARADE: Mange briter hadde torsdag formiddag samlet seg utenfor Buckingham Palace. (David Cliff/AP)

Til folkets store glede avsluttet arrangementet med at dronningen vinket til den oppmøtte folkemengdene fra balkongen på Buckingham Palace.

Opptredenen i år var begrenset til bare de arbeidende kongelige, noe som betyr at verken prins Harry, hertuginne Meghan eller prins Andrew deltok.

LONDON: Da dronningen viste seg på balkongen, brøt det ut stormende jubel. På bildet er dronning Elizabeth og hertugen av Kent under militære seremonien. (Jonathan Brady/AP)

Fredag: Jubileumsgudstjenesten

På dag to sto jubileumsgudstjenesten på agendaen. Dronningen ble takket for sin rekordlange tid som monark og statsoverhode.

Gudstjenesten fant sted i St. Paul’s-katedralen i London, med et sjeldent klokkespill fra Great Paul-klokken.

APTOPIX Britain Platinum Jubilee GUDSTJENESTE: For første gang på to år deltok prins Harry og hertuginne Meghan på et offentlig arrangement i Storbritannia. Her er de i St. Pauls-katedral. (Victoria Jones/AP)

Det er den største kirkeklokken i landet. Mekanismen gikk i stykker på 1970-tallet, men ble restaurert til sin tidligere prakt i fjor. Den har bare fått spille åtte ganger siden den gang, og aldri i anledning en kongelig feiring.

Rundt 2.000 deltok på festgudstjenesten til ære for dronningen, inkludert Prins Harry, hertuginne Meghan og statsminister Boris Johnson.

Dronning Elizabeth var imidlertid ikke i form, og var derfor ikke til stede, men skal ha fulgt gudstjenesten på TV.

Gudstjenesten ble ledet av erkebiskopen av York, som hyllet dronningen for å ha holdt stø kurs. Han snakket også om hennes store interesse for hester, samt hennes gode humor.

Den ble avsluttet med trompetfanfarer og nasjonalsangen «God Save the Queen».

FREDAG: Gudstjenesten er en nasjonal takkefest for dronningen. Her er storbritannias statsminister Boris Johnson og kona Carrie Johnson på vei ut av St. Pauls-katedral. (DANIEL LEAL/AP)

Lørdag: Hesteveddeløp og konsert

Platinajubileumsfeiringen for dronningen fortsette på lørdag med det prestisjefylte og tradisjonsrike løpet The Derby på Epsom Downs.

Dronning Elizabeth er kjent for å være en ivrig tilhenger av hesteveddeløp, men måtte avlyse lørdagens oppmøte.

Sist gang Elizabeth sto over Epsom var i 1984 for å markere 40-årsjubileet for D-dagen-landingen i Frankrike.

Dronningens datter, prinsesse Anne, representerte familien på dronningens vegne.

HESTEVEDDELØP: The Derby på Epsom Downs er et av de mest prestisjefylte og tradisjonsrike løpene i England. (Tim Goode/AP)

Kveldskonsert for millioner av seere

På kvelden sto en stjernespekket konsert på programmet.

Rundt 22.000 mennesker hadde fått billetter til konserten og fylte tribunene som var satt opp, mens ytterligere millioner kunne følge konserten på TV.

Britain Platinum Jubilee LONDON: Folkemengden som var tilstedet under konserten fikk se Buckingham Palace lyssatt med bilder av dronningen. (Hannah McKay/AP)

Internasjonale stjerner som Diana Ross og Andrea Bocelli åpnet ballet da konserten for dronning Elizabeth kom i gang lørdag kveld.

Til stede var både kronprins Charles og hans eldste sønn prins William, mens dronningen selv var hjemme.

Britain Platinum Jubilee KONSERT: Prins George og prins William så ut til å kose seg på konserten foran Buckingham Palace. (CHRIS Jackson GETTY IMAGES/AP)

Til tross for at dronningen ikke var til stede under konserten, dukket hun overraskende opp på storskjerm i en forhåndsinnspilt komediescene der hun fikk te av bjørnen Paddington, kjent fra barnebøker og filmer.

– Gratulerer med jubileet, ma’am, og takk. For alt, sa bjørnen til dronningen idet de spøkefullt delte sin forkjærlighet for smørbrød med marmelade.

– Det er svært snilt av deg, svarte dronningen, før paret begynte å tromme rytmen til «We Will Rock You» på tefatene sine med sølvskjeer.

Britain Platinum Jubilee OVERRASKENDE OPPTREDEN: Dronning Elizabeth hadde te med Paddington Bear på en storskjerm under Platinum Jubilee-konserten. (Victoria Jones/AP)

Søndag: Parade gjennom London sentrum

Feiringen avsluttet på søndag med et storslått karnevaltog.

Tusenvis av deltakere var med på denne tre kilometer lange ruta, som endte ved Buckingham Palace.

Historier om dronningens liv ble fortalt med med dans, veteranbiler, kostymer, karnevalsmusikk og store dukker.

Over hele Storbritannia skal millioner av mennesker også ha samlet seg for gatefester, pikniker og grillfester.

Britain Platinum Jubilee SØNDAG: Gardister som marsjerer under karnevalet. (Yui Mok/AP)

Til folkets store glede viste monarken seg fra balkongen på Buckingham Palace, der hun også hilste feststemte briter torsdag.

Etterpå kom det et takkebudskap fra dronningen:

– Jeg er ydmyk og svært rørt av at så mange mennesker har feiret mitt platinajubileum i gatene, heter det i budskapet fra Elizabeth.

Britain Platinum Jubilee AVSLUTNING: Dronningen smilte og vinket til publikum fra balkongen i Buckingham Palace. Hun sto der med sine to antatte etterkommere: Prins Charles og prins William, og deres familier. (Alberto Pezzali/AP)

---

Dronning Elizabeth (96 år)

1926: En prinsesse blir født.

I 1953 ble prinsessen kronet til dronning av Storbritannia og Det britiske samveldet. Da var hun bare 25 år.

Hun ble dronning i en tid med store endringer, blant annet begynte kolonier i Afrika og Asia å løsrive seg gradvis fra Storbritannia.

Hun var gift med prins Philip, som hun mistet i 2021. De fikk tre sønner og én datter sammen.

En fersk meningsmåling viser at dronningen er godt likt av 75 prosent av den britiske befolkningen, noe som gjør henne til det best likte medlemmet av kongefamilien.

---