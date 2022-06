59 rohingyaer funnet forlatt på øy i Thailand

Politiet i Thailand gir nå rohingyaene den humanitære assistansen de trenger, samtidig som de etterforsker om de skal klassifiseres som ulovlige innvandrere eller ofre for menneskesmugling. Dersom de klassifiseres som ulovlige innvandrere, risikerer de å bli sendt tilbake til Myanmar.

– Gruppa hadde trolig ikke spist mat på 3–5 dager, heter det i politiets uttalelse.

Hver av de 59 hadde betalt over 12.000 kroner for turen. De første to båtene i følget, med 119 personer om bord, ble stanset av malaysiske myndigheter.

Rohingya-folket blir forfulgt i hjemlandet Myanmar. Hvert år risikerer tusenvis av dem livet på lange reiser over havet for å komme seg til Malaysia, der flertallet i befolkningen deler deres muslimske tro.