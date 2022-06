Tyskland endrer grunnloven for å øke forsvarsbudsjettet

Forslaget ble vedtatt av Forbundsdagen fredag, i forbindelse med at de folkevalgte stemte for et nytt statsbudsjett.

Grunnlovsendringen krevde to tredels flertall, og den må også godkjennes av Forbundsrådet – overhuset i den tyske nasjonalforsamlingen.

I den tyske grunnloven er det begrensninger på hvor mye lån staten kan ta opp. Endringen var nødvendig for å kunne bruke 100 milliarder euro på et forsvarsfond som skal sikre omfattende opprustning.

Den kraftige økningen av forsvarsbudsjettet ble varslet av statsminister Olaf Scholz bare noen dager etter at Russland invaderte Ukraina.