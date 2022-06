SV inviterer regjeringspartiene til å innfri egne valgløfter

– Når trygdeoppgjøret skal behandles i Stortinget vil vi invitere Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å forlate Høyre i pensjonspolitikken. Nå vil vi foreslå det regjeringspartiene har gått til valg på, sier Kirsti Bergstø, nestleder i SV til NTB.

– I Hurdalsplattformen står det at minstepensjonen skal øke. Jeg håper regjeringspartiene vil stå for det de lovet før valget. De vil få et bedre selskap i SV om de vil være med å gjøre noe med de økte forskjellene og få opp minstepensjonen.

Forslaget SV vil legge fram for Stortinget går konkret ut på en økning i minstepensjonen for enslige, gifte og samboende på 4.000 kroner i året.

Arbeiderpartiet skriver i sitt program at de vil øke minstepensjonen for enslige med 4.000 kroner i året, mens Senterpartiet skriver at de vil «sette av en egen pott til bedring av minstepensjonene i det årlige trygdeoppgjøret».

– Trygghet

I mai varslet regjeringen at de i årets trygdeoppgjør vil innføre en økning i alderspensjonen på 3,53 prosent fra 1. mai i år, men 4,12 prosent på årsbasis.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sa da at oppgjøret er i tråd med Stortingets vedtak om at pensjonen skal reguleres som et gjennomsnitt av lønnsvekst og prisvekst. Dette ble vedtatt i mars i år.

– Det gir en trygghet for den enkelte i hvordan egen pensjonsopptjening og pensjon vil utvikle seg over tid, sa Persen til NTB.

Trygdeoppgjøret skal nå legges fram for Stortinget som deretter vil gjøre vedtak. De 4.000 kronene SV foreslår vil komme på toppen av det regjeringen har foreslått.

Bekymret

Bergstø mener at modellen for regulering som Stortinget vedtok i mars – som Ap, Sp og Høyre sikret flertall for – går urettferdig utover minstepensjonistene. SV la selv fram et forslag om gradvis opptrapping av minstepensjonen, noe de ikke fikk flertall for.

– Jeg er bekymret for minstepensjonistene. Mange må snu på kronene nå som prisene på mat, drivstoff og energi har gått såpass opp. Mange står over varme måltider og sparer på det som er nødvendig i livet, sier Bergstø.

– Men vil en økning på 4.000 kroner i året, altså litt over 300 kroner i måneden, være nok til å dekke opp for de økende prisene?

– Nei, det vil den ikke. Det vil ikke være nok, men det er en start. Vi har tidligere kommet med et forslag som var betydelig større, men det fikk vi ikke gjennomslag for. Men for å få ned forskjellene og for å øke minstepensjonen må man starte en plass, slår Bergstø fast.

Avventer rapport

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, sier partiet deler ambisjonen om å heve minstepensjonen – men at de vil avvente Pensjonsutvalgets rapport.

Utvalget ble nedsatt i 2020 for å evaluere pensjonsreformen fra 2011, og ledes av konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted.

– Rapporten leveres i slutten av juni, og har blant annet som mandat å se på minstepensjonen. Så vil kommisjonens rapport bli fulgt opp av både regjering og Storting, sier Arnstad.

Heller ikke Arbeiderpartiet vil umiddelbart stille seg bak SVs forslag, ifølge arbeidspolitisk talsperson Tuva Moflag.

– Regjeringen har stadfestet i Hurdalsplattformen at vi vil øke minstepensjonen. Dette må sees i sammenheng med andre prioriteringer, og hører hjemme i de ordinære budsjettprosessene.









