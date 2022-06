Senatorer diskuterer smalere våpenkontrollpakke

Ni senatorer fra begge partiene har denne uken sittet i møter for å diskutere hvordan Washington kan endre våpenlovgivningen. Samtalene finner sted etter to masseskytinger i delstatene Texas og New York nylig.

Den tverrpolitiske gruppen har fokusert på skolesikkerhet, styrking av psykisk helsevern og insentiver til delstatene om å gi domstolene myndighet til å dele ut røde flagg slik at våpeneiere som anses for å være en trussel, kan få midlertidig inndratt våpnene sine.

Republikaneren Susan Collins, som tilhører den moderate fløyen i partiet, sier at gruppen torsdag har gjort «rask fremgang». Demokraten Chris Murphy sier at han «aldri har sett flere republikanere rundt bordet som er villige til å prate».

En annen mindre gruppe senatorer holder parallelle samtaler om utvidet bakgrunnssjekk ved våpensalg.

Senatet er delt i to like store partiblokker – 50 republikanere og 50 demokrater, mens flesteparten av vedtakene som gjøres der, trenger 60 stemmer. Det betyr at mer omfattende våpenreformer er urealistisk.

Mitch McConnell, som er leder for republikanerne i Senatet, sier at fokus bør være på mental sykdom og skolesikkerhet, fremfor tilgang på våpen.