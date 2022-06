Russland ber Tyrkia avstå fra ny offensiv i Syria

– Vi håper Tyrkia vil avstå fra handlinger som kan føre til en farlig forverring av den allerede vanskelige situasjonen i Syria, sier talsperson for Russlands utenriksdepartement, Maria Zakharova.

– Å ta et slikt grep uten samtykke fra den syriske regjeringen ville være et direkte brudd på Syrias suverenitet og territorielle integritet, legger hun til.

Onsdag fornyet Erdogan sine trusler om en militæroffensiv i Syria.

– Vi tar et nytt skritt for å etablere en 30 kilometer lang sikkerhetssone langs vår sørlige grense. Vi vil rydde opp i Tal Rifaat og Manbij, sa han, med henvisning til to nordlige syriske byer.

Offensiven skal rette seg mot det Tyrkia anser som kurdiske terrorister.