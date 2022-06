Det er sjømålsraketten robot 17 som blir gitt til Ukraina, bekreftet den svenske regjeringen på en pressekonferanse torsdag.

– Dette handler om forsvaret av Ukraina. Så klart er det sånn at det militære materiellet vårt i grunnen er til for å brukes for svenske behov, men nå har vi en ekstrem situasjon i Ukraina, sier forsvarsminister Peter Hultqvist.

Sjømålsraketten omtales som svært presis og effektiv, og den kan avfyres fra land.

Sverige gir også panservernvåpen og finansiell støtte.