Merkel bryter tausheten og kritiserer Ukraina-krigen

– Min solidaritet er hos Ukraina, som ble angrepet og invadert av Russland, og jeg støtter landets rett til selvforsvar, sa Merkel i en tale onsdag kveld.

Hun sa at hun har vært tilbakeholden med å kommentere fra sidelinjen ettersom hun ikke lenger er regjeringssjef. Talen var hennes første offentlige opptreden på seks måneder.

Hun sa at hun støtter innsatsen fra den nåværende tyske regjeringen, EU, USA, Nato, G7 og FN «for å sikre at denne barbariske russiske krigsaggresjonen blir stanset».

Hun holdt talen foran 200 gjester under det som var et avskjedsarrangement for Reiner Hoffman, som nylig gikk av som leder for landets største arbeidstakerorganisasjon DGB.

Merkel sa at konsekvensene av krigen kan bli langtrekkende, spesielt for ukrainerne, men også for Europa, og hun kalte Russlands angrep på Ukraina et åpenbart brudd på internasjonal lov og et «dypt brudd» i Europas historie etter andre verdenskrig.