FÅR SVAR: Axel Klanderud (28) har krevd å få vite hvor mye mikroplastutslipp fire selskaper er ansvarlige for. Miljøklagenemnda har slått fast at han har rett på svar, og at mikroplastutslipp er noe selskaper må opplyse om når borgerne spør. (Erlend Berge)