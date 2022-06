FN-tall: Minst 262 barn drept i Ukraina

I snitt er mer enn to barn blitt drept hver dag og fire såret som følge av krigshandlinger mot tett befolkede områder, ifølge tallene fra FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR).

Til sammen har 5,2 millioner barn behov for humanitær hjelp. Tre millioner av dem er på flukt inne i landet. 2,2 millioner har flyktet til andre land, ifølge OHCHRs tall.

Nesten to av tre ukrainske barn har dermed blitt tvunget på flukt. Krigen har ført til like dramatiske konsekvenser for barn som de man så etter andre verdenskrig, påpeker Unicef.

– Uten en umiddelbar våpenhvile og fremforhandlet fred, vil barna fortsatt lide. Og ringvirkningene fra krigen vil også påvirke sårbare barn over hele verden, sier Unicef-direktør Catherine Russell.