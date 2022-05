Høyeste bensinpris noensinne i Norge

Både Circle K og Shell opplyser til kanalen at bensinprisene tirsdag er de høyeste noensinne i Norge.

– Av konkurransehensyn kan vi ikke oppgi eksakte priser, verken dagens eller historiske priser, men det jeg kan si, er at prisnivået vi så i formiddag på bensin på over 27 kroner, er det høyeste noensinne i Norge, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K.

Dette bekrefter også kommunikasjonssjef Lillian Aasheim i St1, som driver landets Shell-stasjoner.

– Prisrekorden på bensin kom i dag, etter flere oppganger den siste tiden på grunn av lav produksjon i forhold til etterspørsel, pluss økt oljepris, sier Aasheim.

Hun legger til at prisen notert klokka 12 tirsdag var 27,22 kroner på bemannede stasjoner.

Advarte om stigning

Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea sa til TV 2 mandag at bensinprisene kommer til å stige dersom EU vedtar oljeembargo mot Russland, noe EU nettopp har gjort.

– Så fort prisen på olje går opp, betyr det at raffineriene må betale mer for råoljen, og da skal de selvfølgelig ha mer betalt for produktet de selger, så det vil du definitivt komme til å se, sa Saltvedt.

I tillegg er det enda en faktor som taler får ytterligere prisøkning fremover.

– Sommeren er en periode hvor det brukes mye drivstoff, både i Europa og i USA, ifølge Saltvedt.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp), som sitter i finanskomiteen, ber finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) reagere.