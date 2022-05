Zelenskyj: Krim-halvøya kan ikke gjenvinnes militært

– Jeg tror ikke at vi kan ta tilbake hele vårt territorium på militært vis. Om vi bestemmer oss for å gå den veien, vil vi miste hundretusenvis av mennesker, sa Zelenskyj i en videotale lørdag kveld.

Russland annekterte i 2014 Krim-halvøya, og russisk-støttede separatister tok kontroll over store deler av Donbas-regionen øst i Ukraina.

Ubeskrivelig vanskelig

De siste ukene har separatistene sammen med russiske styrker erobret nye byer og områder, og den største byen i øst, Sievjerodonetsk, er under harde angrep og kan stå for fall.

Zelenskyj takket i videotalen de ukrainske styrkene som holder stand i Donbas, men medga at de nå står overfor «ubeskrivelig vanskelige» forhold.

President Volodymyr Zelenskyj tror ikke at Ukraina vil være i stand til å gjenerobre Krim-halvøya og andre russiskkontrollerte områder uten at det vil koste hundretusenvis av liv. (AP)

Inne i byen

Ifølge guvernøren i Luhansk, Serhij Hajdaj, er russiske styrker alt inne i Sievjerodonetsk, der opptil 90 prosent av befolkningen skal ha flyktet.

– Det er imidlertid mulig at vi, for å unngå å bli omringet, vil bli nødt til å gjøre retrett, skrev Hajdaj på Telegram i helgen.

Søndag ble de russiske angrepene mot byen ifølge Hajdaj trappet ytterligere opp.

– Situasjonen er helt ekstremt trappet opp, skriver han.

Knutepunkt

Både den russiske og ukrainske forsvarsledelsen bekreftet i helgen at byen Lyman, 60 kilometer øst for Sievjerodonetsk, nå er i russiske hender.

Byen er et knutepunkt for jernbanen i området og gir tilgang til viktige bruer over elva Severskyj Donets.

Russiske styrker kontrollerer nå hele Ukrainas kystlinje mot Azovhavet, og de er også i ferd med å bevege seg sørover langs Svartehavskysten.

APTOPIX Russia Ukraine War Russiskstøttede separatister har tatt kontroll over byen Lyman øst i Ukraina. Jana Skakova og sønnen Jehor flyktet til Pokrovsk da separatistene rykket inn. (Francisco Seco/AP)

Langtrekkende våpen

– De russiske styrkene har sakte, men sikkert gjort betydelige framskritt under de harde kampene i det østlige Ukraina de siste dagene, selv om det ukrainske forsvaret rent generelt fortsatt er effektivt, heter det i en analyse fra Institute for the Study of War i USA.

Ukraina har bedt omverdenen om tunge våpen for å forsvare seg, og USA planlegger ifølge flere amerikanske medier å forsyne landet med mobile rakettsystemer av typen M270. De kan avfyre raketter med en rekkevidde på opp mot 300 kilometer.

Norske våpen

– Det er vanskelig å kjempe når du blir angrepet fra 70 kilometers hold og ikke har noe å kjempe tilbake med, sier Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podoljak.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin opplyste tidligere i uka at Norge er blant de land som sender tynge våpen til Ukraina, men norske myndigheter ikke har villet bekrefte dette.

Ifølge ubekreftede meldinger skal det være snakk om beltegående artillerikanoner av typen M109. De kan skyte granater med en rekkevidde på opptil 40 kilometer.