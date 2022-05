FNs menneskerettssjef kritiseres etter Xinjiang-besøk

USAs utenriksminister Antony Blinken frykter at Bachelet ble ført bak lyset under besøket, og at kinesiske myndigheter sørget for at hun ikke fikk se hvilke forhold den muslimske minoriteten i Xinjiang lever under.

– Det pågår det folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, sier Blinken.

Lederen i Human Rights Watch, Kenneth Roth, mener også at Bachelet ble offer for manipulasjon fra kinesiske myndigheter.

– FNs menneskerettssjef synes å tro at hun er så overbevisende at hennes stille samtale på bakrommet vil få Beijing til å lette på undertrykkelsen, tvitrer han.

Hvitvasker

– Beijing vil mer enn gjerne ha slike private samtaler med henne helt til hun blir blå i ansiktet, men de vil bare gjøre noe som følge av offentlig press, skriver Roth.

Eksilorganisasjonen World Uyghur Congress misliker også Bachelets Kina-besøk.

– Besøket var en propagandamulighet for Kina som kunne hvitvaske sine forbrytelser mot menneskeheten og folkemordet mot uigurene, heter det i en uttalelse fra dem.

Pliktforsømmelse

– En katastrofal pliktforsømmelse, skriver Luke de Pulford i organisasjonen Arise, som kjemper mot slaveri verden over.

Bachelet avviser kritikken og viser til at det er viktig å ha dialog med kinesiske myndigheter. Under besøket hadde hun blant annet en videosamtale med president Xi Jinping, og hun understreker at hun ikke besøkte Kina for «å etterforske» anklager om menneskerettsbrudd.

FNs menneskerettssjef sa også at kinesiske myndigheter forsikret henne om at sentrene for såkalt omskolering av den muslimske minoriteten i Xinjiang-provinsen, som av menneskerettsorganisasjoner karakteriseres som arbeidsleirer, nå «er avviklet».