Ekspertergruppe ser akutt risiko for folkemord i Ukraina

Over 30 uavhengige eksperter på folkerett og folkemord anklager i en felles uttalelse den russiske stat for brudd på flere artikler i FNs folkemordkonvensjon.

Ekspertene slår videre fast at det foreligger en akutt risiko for folkemord i Ukraina og viser til at det er avdekket en lang liste med overgrep, blant annet massedrap på sivile, deportasjoner samt bruk av dehumaniserende og anti-ukrainsk retorikk fra russiske ledere.

Rapporten er utarbeidet av den amerikanske tankesmia New Lines Institute for Strategy and Policy og Raoul Wallenberg Centre for Human Rights i Canada. CNN har fått tilgang til rapporten, som legges fram fredag.

Grundig og detaljert

– Vi samlet en gruppe ledende juridiske eksperter fra hele verden. De gjennomgikk bevisene og konkluderte med at Russland bryter Genèvekonvensjonen i Ukraina, sier Azeem Ibrahim i New Lines Institute.

– Dette er en svært grundig og detaljert gjennomgang av omfattende bevismateriale, sier han.

– Det vi har sett hittil er at denne krigen i sin natur er folkemord når det gjelder språket som benyttes og måten den blir utført på, det er helt åpenbart, sier Ibrahim.

Har plikt

Land som har sluttet opp om FNs folkemordkonvensjon, har forpliktet seg til å gjøre alt for å forhindre folkemord, og juristene bak rapporten mener verdenssamfunnet nå må gripe inn.

– Vi har overhodet ikke mer tid, vi mener at det foreligger en svært alvorlig risiko for folkemord, sier Ibrahim.

– Alle land som har undertegnet Folkemordkonvensjonen, alle disse 151 landene, inkludert Russland, må gjøre alt de kan for å stanse dette, ellers bryter de konvensjonen, sier han.