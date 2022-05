Brandy Melville søker «babes» til sommerjobb

«Hey Oslo We are looking for babes who can work 3-4 days per week and summer help». Slik begynner stillingsutlysningen som den europeiske kontoen til kleskjeden Brandy Melville har lagt ut på Instagram. Utlysningen ble først omtalt av KK.no.

– Å beskrive butikkmedarbeidere som «babes» viser en viss mangel på respekt for det arbeidet de gjør. Babe er et ord som jeg føler er ladet med fokus på utseende.

Det sier leder i Press, Redd barnas ungdomsorganisasjon, Isaac Elstad Røssnes. Han mener kleskjeden fokuserer på å få inn pene mennesker, fremfor å se på andre kvalifikasjoner som motivasjon og erfaring, og legger til:

– Vi vet at Brandy Melvilles idé om babes er hvit, tynn og vakker.

– NEDVERDIGENDE: Leder i Press Isaac Røssnes mener det viser mangel på respekt for sine ansatte, når Brandy Melville omtaler dem som «babes». (Leif-Erik Sørensen)

Røssnes sikter til tidligere stormer rundt bedriften. I mars i år ga Press «Årets gullbarbie» til Brandy Melville. Den deles ut årlig til «den reklame- og mediebransjen som er best på å få ungdom til å føle seg verst», ifølge Press’ nettsider.

Helt forferdelig at en butikk som retter seg inn mot unge kunder skal seksualisere arbeidstakere på den måten — Henrik Drivenes, leder i HK Ung

Ulovlig å kjønnsdiskriminere

Lars Heltne i Likestillings- og diskrimineringsombudet forteller at det ikke er lov å utlyse stillinger som favoriserer ett kjønn.

– Hvis «babes» indikerer at det kun er ett kjønn - kvinner - som har lov til å søke på stillingen, så er det i utgangspunktet ikke lov. Hvis dette er en sak som blir klaget inn, er det opp til butikken å redegjøre for grunnen til at det er nødvendig.

Uholdbar introduksjon

Henrik Drivenes er leder i HK Ung, som er ungdomsgrenen av fagforeningen Handel og kontor. Det er her butikkmedarbeiderne kan være medlem dersom de ønsker å fagorganisere seg. Drivenes er svært provosert over stillingsutlysningen til Brandy Melville:

– Først må jeg ta meg et pust i bakken. Jeg blir så sint over det. Jeg synes det er helt forferdelig at en butikk som retter seg inn mot unge kunder skal seksualisere arbeidstakere på den måten.

Han mener det er problematisk hvis unge skal introduseres for arbeidslivet på en slik måte.

– Det er ikke holdbart for det norske samfunnet, sier Drivenes og legger til:

– Jeg forventer at de trekker det tilbake, legger seg langflate og ber om unnskyldning.

Det har ikke lykkes Vårt Land å komme i kontakt med Brandy Melville, verken via butikken i Oslo eller andre butikker i Europa. Vårt Land har prøvd både via telefon og epost.