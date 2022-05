– Det er behov for omfattende grep for å få bukt med matkrisen, og det innebærer å fjerne sanksjonene som er innført mot russisk eksport og finansielle transaksjoner, sa viseutenriksminister Andrej Rudenko onsdag ifølge russiske nyhetsbyråer.

Videre sa Rudenko at Russland vil åpne for en humanitær korridor i Ukraina for skip som frakter matvarer, ifølge Sky News.

Russland vil også diskutere muligheten for en fangeutveksling med Ukraina så snart fanger som har overgitt seg, har blitt dømt.