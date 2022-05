Ny generalsekretær i Helsingforskomiteen

Lindeman kommer fra stillingen som fagsjef i Helsingforskomiteen, og har også tidligere vært kommunikasjonssjef. Hun er utdannet jurist med spesialfag fremmedrett, og har jobbet med demokratibygging og menneskerettigheter blant annet i Russland, Ukraina, Belarus og Aserbajdsjan. Hun har også ekspertise på internasjonal valgobservasjon, skriver organisasjonen.

– Jeg er veldig takknemlig for å ha fått jobben med å lede Norges beste menneskerettighetsorganisasjon, som jeg har hatt et stort engasjement for i mange år. Helsingforskomiteen har et svært sterkt lag av ansatte som leverer resultater på høyt nivå på vårt felt, sier Lindeman i pressemeldingen.

– Jeg overtar lederrollen mens Europa er i krise, dette gjør vårt arbeid for menneskerettighetene utfordrende, men desto viktigere og enda mer relevant. Jeg gleder meg til å ta tak i denne oppgaven, sier Lindeman.

Styreleder Ragnhild Astrup Tschudi er fornøyd med ansettelsen.

– Jeg kjenner Lindeman som en engasjert og solid fagperson og leder. Hun kjenner komiteen ut og inn og har ledet arbeidet i fagavdelingen på en glimrende måte. Så er jeg i tillegg glad for at vi nå får en kvinne som generalsekretær i Helsingforskomiteen, sier Tschudi.