Russiske rubler innføres i okkuperte Kherson

– I dag vil vi utstede et dekret som formaliserer bruken av to valutaer i Kherson-regionen. Det gir alle som driver handel rett – og senere plikt – til å oppgi priser i to valutaer, hryvnja og rubler, sier lederen for det russiskvennlige regionstyret, Vladimir Salso, i en videomelding.

Han kunngjorde at den offisielle kursen bli 2 rubler mot 1 hryvnja.

Kherson var den første større ukrainske byen som falt etter den russiske invasjonen, som startet 24. februar. Det gir rubelen noe høyere verdi enn dagens kurs. En uke før krigen startet kostet 1 hryvnja rundt 2,69 rubler.