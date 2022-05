Fare for storstreik – Riksmeklaren melder om god rørsle

– Alle meklingar har ein konfliktfare. No er det ei god stund igjen til fristane går ut, så vi vil jobbe målretta i alle tre meklingane for å prøve å løyse problemstillingane som ligg her, seier riksmeklar Mats Wilhelm Rauland til TV 2 måndag kveld.

Ved midnatt går fristen ut i tre meklingar:

* Nesten 3.500 statstilsette er klare til å streike frå tysdag morgon viss krava deira ikkje blir møtte. Departement, politiet, toll og skatt blir ramma.

* Rundt 10.000 arbeidstakarar er omfatta av det første streikevarselet i kommuneoppgjeret, som kan ramme barnehagar, skular og tenester over heile landet.

* Tilsette i Oslo kommune forhandlar separat. Her omfattar det første streikevarselet snautt 1.700 arbeidstakarar. Blant verksemdene som vil bli ramma, er skular, barnehagar og ei rekkje kommunale etatar og tenester.

Riksmeklaren seier at det har vorte jobba godt og konstruktivt i alle dei tre meklingane.

– Det har vore god rørsle i meklingane gjennom dagen i dag, og gjennom helga òg, seier han.

Eit av hovudtemaa er som vanleg lønn, fortel Rauland.

– Vi får sjå om vi får ei løysing innan midnatt. No skal vi gjere det vi kan, fram mot fristen går ut.