Russland advarer mot militarisering av Arktis

– Det pågår en internasjonalisering av militær aktivitet. Dette er naturligvis en svært urovekkende utvikling, sier Nikolaj Kortsjunov i det russiske utenriksdepartementet, ifølge nyhetsbyrået Ria Novosti.

Han uttrykker bekymring for Sverige og Finlands ønske om å bli med i Nato. De nordiske landenes alliansefrihet har skapt et solid grunnlag for opprettholdelse av fred og stabilitet i Arktis, ifølge Kortsjunov.

Tidligere denne måneden uttalte han seg også kritisk om Natos økte aktivitet i Arktis og alliansens siste øvelse i Nord-Norge.

Hvis Sverige og Finland får godkjent sine Nato-søknader, blir Russland det eneste landet med territorium i Arktis som ikke er medlem av forsvarsalliansen.