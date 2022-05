Forslag til innstrammingar blei ikkje lagt frem for Stortinget – konsern selde barnehagar for milliardar

BARNEHAGELOVEN: Solberg-regjeringa utarbeida forslag til strengare barnehagelov, men la dei ikkje fram for Stortinget. No vil Støre-regjeringa endre loven i same lei. I mellomtida er det selt barnehagar for over 11 milliardar kroner.