NRK Super fikk Stine Sofies Barnerettspris

Torsdag 19. mai mottok NRK Super Stine Sofies Barnerettspris 2022. Prisen deles ut «til en person, gruppe eller organisasjon som på en fremragende måte arbeider for en barndom uten vold og overgrep».

– NRK Supers visjon er å bidra til at barn som bor i Norge får en trygg og god mediebarndom. I en hverdag som i økende grad domineres av sosiale medier, er en troverdig formidler av relevant nyhetsstoff for barn og unge viktigere enn noen gang, skriver Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse i en pressemelding.

– Gjennom Supernytt og andre programmer, tar de jevnlig opp viktige og tabubelagte temaer som vold, overgrep, rasisme og psykisk helse på en informativ og forståelig måte. At disse temaene settes på dagsorden, i barnehøyde og i et slikt omfang som NRK Super har vist, er ikke bare viktig. Trolig er det også avgjørende for å nå ut med denne typen kunnskap til barn og unge i hele landet, sier styreleder Audun Myhre i den samme pressemeldingen.

Stiftelsen og prisen er oppkalt etter Stine Sofie, som ble drept i Baneheia i mai 2000.