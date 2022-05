Bare 14 ukrainske flyktninger fra Moldova kommer med det første flyet

I mars sa regjeringen at Norge ville hente 2.500 ukrainere som har flyktet til Moldova. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa da at Moldova hadde bedt om hjelp for å håndtere flyktningstrømmen, og at Norge ville stille opp.

Men når det første flyet kommer til Norge, er det få som vil være med til Norge, skriver NRK. Bare 14 ukrainere er med flyet når lander i Norge lørdag. Det er 24 færre enn UDI tidligere denne måneden sa hadde sagt ja.

UDI sier til Aftenposten at det er krevende å nå ut med informasjon til ukrainerne om muligheten for å reise, siden de gjerne bor hos vertsfamilier rundt om i landet.

– De som skal komme til Norge må jo ønske det selv, og jeg har stor forståelse for mange som er i Moldova fra Ukraina gjerne vil bli der. De er nærme Ukraina, og har kanskje familie som er igjen der, ektemann og barn, men det endrer ikke vår holdning til at vi skal stille opp for de som ønsker å komme hit gjennom den avtalen, sier statssekretær i Justisdepartementet, Astrid Bergmål (Ap).