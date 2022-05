Trondheim kjøper regnbueflagg for en halv million til skoler og barnehager

Alle skoler, helse- og velferdssenter og kulturhus som har flaggstang får stangflagg i regnbuens farger, mens 117 barnehager får balkongflagg, skriver Adresseavisen.

– Symbolpolitikk brukes gjerne som et stygt ord, men symboler kan være viktige. Regnbuen er det vakreste i verden. Den symboliserer mangfold – at alle er forskjellige, men like mye verdt, sier Line Fjørstad i Trondheim MDG.

Trondheim Pride ble i 2020 vedtatt som offisiell flaggdag i Trondheim.

– Det er gledelig, men også på tide, at kommunen nå faktisk har flagg til formålet, sier Eivind Rindal, leder i Trondheim Pride.

Han mener det er viktig at Trondheim kommune går foran.

– Trondheim har ansvar for å vise at det er greit å være skeiv, enten du er 4 eller 94 år gammel. Det er superbra og en gledens dag at det nå kommer tydelige signaler fra kommunen.