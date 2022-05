Politisk krise i Israel – regjeringen har mistet flertallet

– Jeg kan ikke fortsette å støtte eksistensen til en slik koalisjon, som trakasserer samfunnet jeg kommer fra på en skammelig måte, skriver den israelsk-arabiske politikeren Ghaida Rinawie Zoabi i sitt avskjedsbrev til Naftali Bennetts regjering.

Torsdag sendte hun sjokkbølger i israelsk politikk ved plutselig å trekke sin støtte til regjeringen. Selv hennes egen partileder ble tatt på sengen av avgjørelsen, ifølge Haaretz.

Zoabi mener at lederne av åttepartikoalisjonen har valgt å ta «haukaktige, kompromissløse og høyreorienterte standpunkt», og viser til politivold på Tempelhøyden og begravelsen til Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh, hvor opprørspoliti grep inn.

Flertallet røk

Det er slett ingen overraskelse at regjeringen knaker i sammenføyningene. Helt fra starten har prosjektet vært skjørt, sammensatt av åtte partier som strekker seg fra den jødiske høyresiden til et arabisk muslimsk parti.

Men med Zoabis avgang har de nå kommet i mindretall, og risikerer dermed å bli avsatt av nasjonalforsamlingen Knesset.

I april mistet regjeringen flertallet sitt da parlamentarikeren Idit Silman trakk seg fra Bennetts parti Yamina. De satt da igjen med like mange seter i Knesset som opposisjonen – 60 seter.

Nå har opposisjonen, med tidligere statsminister Benjamin Netanyahu i spissen, et flertall med 61 stemmer, og kan i teorien kreve oppløsning av regjeringen og nytt valg.

Dette kan de gjøre ved å fremme et forslag i Knesset neste onsdag.

Usikkert

Det er imidlertid ikke sikkert at det vil bli flertall for et slikt forslag. På spørsmål om hva hun vil stemme dersom opposisjonen fremmer det, svarte Zoabi at hun vil «stemme i tråd med samvittigheten». Dette kan tyde på at hun vil støtte koalisjonen, selv om hun ikke lenger er del av den, ifølge Haaretz.

Faller forslaget, vil det gå seks måneder før det kan fremmes igjen.

Opposisjonsleder Netayahu, som var statsminister fra 1996 til 1999 og igjen fra 2009 til juni 2021, har vært tydelig på at han vil velte Bennetts regjering, kreve nyvalg og ta makten tilbake.

Bennetts regjering ble tatt i ed i juni i fjor, noe som tilsynelatende markerte slutten på en politisk krise som hadde ført til fire valg på to år.