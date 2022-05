– Vi har endret hvordan vi gjør ting i hverdagen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet til P4-nyhetene.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå lever det i dag 1.309 personer som er 100 år eller eldre i Norge. Det er 857 flere enn i 2002.

Guldvog tror noe av årsaken til det er at nordmenn har blitt flinkere til å ta vare på helsa. Antallet eldre blir samtidig bare større. I 2012 var det 736 hundreåringer, i 2017 hadde det økt til 945.

– Det handler om hva vi spiser, det handler om at vi ikke røyker så mye som før, det handler om fysisk aktivitet, sier han.

Når en ser på kjønn er det kvinnene som lever lengst. Av hundreåringene i dag er det 1.080 kvinner og 229 menn.

– Vi vet ikke egentlig hvorfor disse forskjellene eksisterer. Men vi ser jo en forskjell i sykdomsforekomst i de ulike gruppene. Både når det gjelder kreft og hjerte- og kar sykdom så har det i større grad rammet menn enn kvinner i tidlig alder, sier Guldvog.

Likevel handler det aller meste om livsstil, understreker helsedirektøren.

– Genetikk spiller en stor rolle, men det samme gjør hva du spiser gjennom livet, at du ikke røyker, at du er fysisk aktiv og at du er måteholden når det gjelder alkohol. Hvis du er flink med disse tingene er det sannsynlig at du får et lengre liv enn du ellers ville ha gjort, sier Guldvog.

(©NTB)