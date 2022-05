Trump-allierte vinner i flere delstater

Sterkest var seieren i North Carolina, der den relativt ukjente Ted Budd vant konkurransen om å bli republikanernes kandidat i senatsvalget i november. Med støtte fra Trump slo han en rekke rivaler, deriblant tidligere guvernør Pat McCrory.

En annen Trump-favoritt i North Carolina, representant Madison Cawthorn, tapte imidlertid primærvalget i sin kongresskrets. Cawthorn er Kongressens yngste representant, og har tiltrukket seg oppmerksomhet for en rekke lovbrudd og påstander om at kongressmedlemmer deltar i orgier med kokain.

I Pennsylvania skulle republikanerne velge kandidater til både guvernørvalg og senatsvalg i november. Trumps kandidat i guvernørvalget, høyreradikale Doug Mastriano, vant fram med løfter om at han skal kjempe mot valgfusk. Trump og hans tilhengere nekter fortsatt for at han tapte presidentvalget i 2020. De kommer stadig vekk med grunnløse påstander om utstrakt valgfusk i en rekke delstater.

Det er mer usikkert hvem som blir republikanernes senatskandidat i Pennsylvani. Kjendiskirurgen Mehmet Oz, som har Trumps støtte, lå fortsatt svært jevnt med David McCormick onsdag morgen. Oz har blant annet høstet kritikk for at han ikke bor i Pennsylvania, men i nabostaten New Jersey.

I Idaho tapte Trumps foretrukne kandidat i guvernørvalget mot den sittende kandidaten.